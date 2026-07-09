За ніч СБС атакували 12 російських танкерів "тіньового флоту"

14 суден вночі 9 липня уражено у Азовському морі Силами безпілотних систем – серед них 12 танкерів "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

Він наголосив, що протягом 96 годин СБС уразили 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів Росії.

Серед уражених 14 суден є 12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир:

танкер "Челси-6" (прапор РФ);

танкер "Аура" (прапор РФ);

танкер "Сонар-1" (прапор РФ);

танкер "Илья Репин" (прапор РФ);

танкер "Венера-3" (прапор РФ);

танкер "Пенелопа" (прапор РФ);

танкер "Галиаскар Камал" (прапор Панами, під санкціями);

"Меркурий" (прапор РФ, тип судна уточнюється);

буксир "Альфео" (прапор РФ, з баржею "Афродита");

метрика ще 5 уражених плавзасобів уточнюється.

Загалом вночі у Криму та південній частині ТОТ СБС уразили 45 військових цілей. Серед них також Сакська ТЕЦ, три склади/бази ПММ та два МТЗ, станція перешкод "Житель", комунікаційні вежі, російські ТПД та паливозаправники.

Нагадаємо:

Сили безпілотних систем в ніч проти 8 липня уразили ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом Кубань-Крим, 5 електропідстанцій, полігон та 3 радіолокаційні системи російської ППО. Крім того, вони атакували 9 танкерів "тіньового флоту".

СБС за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі.