У Росії після атак дронів палають нафтобази у Твері та Ставропольському краї

Українська правда

У ніч на 9 липня у російських містах Твер та Михайловськ Ставропольського краю безпілотники атакували бази зі зберігання нафтопродуктів. Унаслідок ударів на обох об'єктах спалахнули пожежі.

Джерело: незалежне російське видання ASTRA, моніторингові Telegram-канали

Деталі: За даними OSINT-аналізу відео очевидців, у місті Михайловськ Шпаковського округу Ставропольського краю під удар безпілотників потрапила нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

Це підприємство займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази та мережу АЗС "Лукойл" на півдні та в центрі Росії.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки, проте назвав місце влучання "промисловим об'єктом" у сусідньому хуторі В'язники Шпаковського округу.

Крім цього, цієї ж ночі безпілотники атакували нафтобазу "Тверьнефтепродукт" у місті Твер, що розташоване на північ від Москви.

На оприлюднених у мережі відео видно пожежу в районі щонайменше одного з резервуарів підприємства. Над територією об'єкта підіймається вогонь та дим.

Інформації від місцевої влади про масштаби пожежі на нафтобазі у Твері та постраждалих наразі немає.

Сили оборони України регулярно завдають ударів по російській нафтопереробній галузі та паливних сховищах. Такі об'єкти є законними військовими цілями, оскільки вони забезпечують пальним російську армію у війні проти України.