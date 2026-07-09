Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Харківську і Херсонську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 9 липня, станом на 09:30, воно було на 2,7% нижчим, ніж попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про надання 555 мільйонів гривень позики ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на модернізацію, що збільшить видобуток уранової руди.