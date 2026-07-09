Фʼючерси на дизель в США злетіли після того, як Росія заборонила його експорт

Фʼючер и на дизель в США злетіли після того, як Росія заборонила його експорт

У середу 8 липня ф'ючерси на дизельне паливо в США були на шляху до найбільшого денного зростання за останні чотири роки після того, як Росія оголосила про заборону експорту цього промислового палива.

Про це повідомляє Reuters.

Базовий ф'ючерс на дизельне паливо з наднизьким вмістом сірки на Нью-Йоркській товарній біржі закрився з підвищенням на 11,6% до 154,71 долара за барель, що є найвищим рівнем за понад місяць і найбільшим денним зростанням для цього контракту з березня 2022 року.

Різка реакція цін на російську заборону на експорт, введену на тлі посилення атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи, підкреслює надзвичайну напруженість на світових ринках дизельного палива.

Атаки на російські нафтопереробні заводи в поєднанні з закриттям заводів в інших регіонах, багаторічним скороченням поставок з боку групи ОПЕК+ та перебоями, спричиненими війною в Ірані, обмежили виробництво дизельного палива та призвели до того, що запаси по всьому світу залишаються нижчими за норму.

У США сезонний рекорд експорту та високий внутрішній попит призвели до скорочення запасів дизельного палива та мазуту в країні минулого тижня майже на 5 мільйонів барелів — до приблизно 103,6 мільйона барелів, як показали у середу урядові дані.

Це приблизно на 7 % нижче середнього показника за останні п'ять років.

Загальний експорт дистилятів із США минулого тижня становив у середньому 1,7 мільйона барелів на добу, що є найвищим показником за всю історію спостережень на початок липня, як показали дані Адміністрації енергетичної інформації, опубліковані в середу.

Сполучені Штати більше не імпортують російського дизельного палива, але американські споживачі все одно можуть відчути на собі наслідки, оскільки країни, які залежать від російських поставок, ймовірно, звернуть свій погляд на Захід у пошуках заміни, зазначив Клоза.

З огляду на високий внутрішній попит, очікуване додаткове попитування з боку інших країн в умовах більш напруженого світового ринку може призвести до зростання цін для американських споживачів, що посилить побоювання щодо інфляції.

Нагадаємо:

8 липня в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива і водночас планують почати імпорт.