Танкер Chevron був уражений біля берегів РФ

Нафтовий танкер "Yasa Polaris", зафрахтований компанією Chevron, який використовується для перевезень Каспійського трубопровідного консорціуму, був уражений безпілотником біля чорноморського узбережжя Росії.

Про це повідомила в середу компанія-оператор судна, передає Reuters.

Компанія-оператор "Yasa Tanker" у коментарі, надісланому електронною поштою, зазначила, що судно, яке не мало вантажу, було вражене безпілотником поблизу морського терміналу CPC 7 липня, коли дрейфувало у відкритому морі.

"Усі члени екіпажу в безпеці та на місці. Про видимі пошкодження корпусу не повідомлялося. Наразі не повідомляється про забруднення чи вплив на довкілля. Наше судно покинуло цей район", — йдеться у повідомленні.

Українські дрони за останні дні атакували десяток танкерів із російського "тіньового флоту", які доставляли паливо до анексованого Росією Криму.

Компанія Chevron повідомила, що їй відомо про інцидент із судном, яке прямувало до навантажувальних споруд CPC поблизу російського чорноморського порту Новоросійськ.

Нафтова компанія Tengizchevroil, очолювана "Шевроном", є основним експортером нафти марки CPC Blend, що видобувається переважно на гігантському нафтовому родовищі Тенгіз, яке вона експлуатує в Казахстані.

CPC, на частку якого припадає близько 80 % експорту нафти Казахстану, планує експортувати в липні близько 1,6 млн барелів на добу нафти марки CPC Blend, що менше, ніж близько 1,7 млн барелів на добу, запланованих на червень

Нагадаємо:

У ніч на 8 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили ще дев'ять танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі.