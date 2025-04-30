Єврокомісія виділяє 910 мільйонів євро на посилення оборони: залучатимуть Україну

Європейська комісія інвестує 910 млн євро у межах Європейського оборонного фонду (EDF) для проєктів зі створення сильної та інноваційної оборонної промисловості в Європі.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

До проєктів EDF вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства.

"Обрані пропозиції підтримують розробку критично важливих оборонних спроможностей, як-от системи протиповітряної та протиракетної оборони і безпілотні літальні апарати, що дадуть змогу європейським збройним силам реагувати на загрози, що виникають, та захищати наших громадян, чи то через зміцнення нашої колективної оборони, чи то через підтримку наших партнерів, як-от України", – сказав член ЄК з питань оборони Андрюс Кубілюс, чиї слова цитує "Інтерфакс-Україна".

Ці інвестиції спрямовані "на усунення ключових прогалин у оборонному потенціалі, таких як мобільність збройних сил і захист від безпілотників, за допомогою інновацій і співпраці в європейській науці та промисловості".

"Ба більше, вперше українська оборонна промисловість може бути пов'язана з проєктами EDF", – наголосили в Єврокомісії.

Нагадаємо:

Військові витрати у світі у 2024 році виявилися рекордними з моменту закінчення Холодної війни. Вони сягнули 2718 млрд дол США.