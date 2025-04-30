Еврокомиссия выделяет 910 миллионов евро на усиление обороны: будут привлекать Украину

Европейская комиссия инвестирует 910 млн евро в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) для проектов по созданию сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

К проектам EDF впервые могут быть привлечены украинские оборонные предприятия.

"Избранные предложения поддерживают разработку критически важных оборонных возможностей, таких как системы противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотные летательные аппараты, которые позволят европейским вооруженным силам реагировать на возникающие угрозы и защищать наших граждан, то ли путем укрепления нашей коллективной обороны, то ли через поддержку наших партнеров, например Украины", - сказал член ЕК по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, чьи слова цитирует "Интерфакс-Украина".

Эти инвестиции направлены "на устранение ключевых пробелов в оборонном потенциале, таких как мобильность вооруженных сил и защита от беспилотников, с помощью инноваций и сотрудничества в европейской науке и промышленности".

"Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с проектами EDF", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Напомним:

Военные расходы в мире в 2024 году оказались рекордными с момента окончания Холодной войны. Они достигли 2718 млрд долл США.