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Частково гроші підуть і на підтримку України: ЄС випустить облігації на 80 мільярдів євро

Анастасія Дячкіна — 24 червня, 14:54
Частково гроші підуть і на підтримку України: ЄС випустить облігації на 80 мільярдів євро
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Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 80 мільярдів євро у другій половині 2026 року, частину коштів спрямують і на підтримку України.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Там уточнили, що таке рішення доведе загальну суму запланованого на 2026 рік випуску облігацій ЄС до 180 млрд євро, що відповідає попередньому прогнозу Єврокомісії на рік.

"Кошти використають для фінансування політичних програм ЄС, що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу. Це включає виплати державам-членам ЄС за програмою NextGenerationEU, підтримку України (зокрема, платежі за новим Кредитом на підтримку України), виплати за інструментом Безпекових дій для ЄС (SAFE) та внески в інші програми ЄС", – йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії зазначили, що отримані від випуску облігацій кошти продовжать фінансувати виплати для України в рамках поточної програми Ukraine Facility (за якою вже виплатили 25,6 млрд євро із загального пакета у 33 млрд євро), а також в рамках Кредиту на підтримку України в розмірі 90 млрд євро.

Нагадаємо:

Наприкінці травня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що цьогоріч Україна очікує на 45 млрд євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти зокрема, підуть на оборону та посилення енергостійкості.

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