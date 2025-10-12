Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у трьох областях – Міненерго

У ніч проти 12 жовтня ворог атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

"Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники ДСНС та енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Нагадаємо:

12 жовтня у Білгород-Дністровському Одеської області в результаті нічної атаки російських безпілотників порушено електро- та водопостачання.

11 жовтня аварійні відключення у всіх областях України скасували, які перед цим були застосовані після масованої російської атаки 10 жовтня.