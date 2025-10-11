Аварійні відключення скасовано в усіх областях, однак ситуація може змінитися – Міненерго

Споживання електроенергії 11 жовтня залишається високим, аварійні відключення не застосовують, проте ситуація може змінитися.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 9:30 – воно було таким же, як у цей час минулої суботи – 4 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Причина – утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно з 16:00 до 22:00", - просять у відомстві.

Крім того, на ранок 11 жовтня в усіх постраждалих від обстрілу регіонах аварійні відключення не застосовуються. Водночас, ситуація в енергосистемі може змінюватись, додали в Міненерго.

Нагадаємо:

У ніч на 11 жовтня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одесу та Одеську область, влучили в об'єкти інфраструктури.