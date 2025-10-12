У Білгород-Дністровському зникло світло та водопостачання після атаки дронів

У Білгород-Дністровському Одеської області в результаті нічної атаки російських безпілотників порушено електро- та водопостачання.

Про це повідомила місцева міська рада 12 жовтня.

"Унаслідок ворожої атаки БПЛА на місто в ніч на 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади. Станом на ранок у деяких районах міста тимчасово відсутнє електро- та водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники комунальних підприємств міста і спеціалісти компанії ДТЕК проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

Орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання — 12:30.

11 жовтня аварійні відключення у всіх областях України скасували, які перед цим були застосовані після масованої російської атаки 10 жовтня.