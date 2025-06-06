Україна пропонує розширити спільний зі США фонд відбудови в оборонній промисловості

Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки за результатами зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко з керівником інвестиційного напрямку Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Конором Коулманом.

Американська сторона висловила відкритість до такої співпраці, з огляду на стратегічну важливість цього напрямку.

Окремим фокусом перемовин стали інструменти страхування військових ризиків. Сторони погодились, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу.

DFC зі свого боку підтвердила готовність розширювати програми страхування для компаній, які працюють в Україні.

"У пріоритеті роботи фонду наразі проєкти в галузях критичної сировини, нафти та газу. Впевнена, що разом ми зможемо залучити інвестиції та нові технології для ефективної роботи фонду", – сказала Свириденко.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.

4 червня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.