Американсько-український фонд відбудови за місяць отримав понад 60 проєктних пропозицій

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій. З них – 37 від українських компаній.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Команда вже перейшла до конкретної роботи з пропозиціями. Перший проєкт готується до проходження процедури due diligence. Ще 21 – на стадії опрацювання", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі проєкти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій.

За словами Свириденко, Фонд має стартовий капітал у 150 млн доларів — по 75 млн від України та США. Додатково він наповнюється коштами від продажу ліцензій.

Створені керівна рада та профільні комітети, обраний інвестиційний радник — тобто всі умови для подальшого ухвалення інвестиційних рішень, підкреслила вона.

"Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року. Пріоритетно Фонд інвестуватиме в проєкти, які допоможуть залучати додатковий капітал на інвестиції та дадуть найбільший ефект для нашої економіки", – зазначила очільниця уряду.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Сполучені Штати Америки створять кілька фондів, таких, як фонд відбудови України, фонд розвитку України та фонд зростання та можливостей України.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови оголосив прийом проєктів, ціль на цей рік – підписати перші три інвестиційні угоди.