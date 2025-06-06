Украина предлагает расширить совместный с США фонд восстановления в оборонной промышленности

Украина предлагает расширить инвестиционный мандат Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики по результатам встречи первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлии Свириденко с руководителем инвестиционного направления Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конором Коулманом.

Американская сторона выразила открытость к такому сотрудничеству, учитывая стратегическую важность этого направления.

Отдельным фокусом переговоров стали инструменты страхования военных рисков. Стороны согласились, что это необходимое условие для привлечения частного американского бизнеса.

DFC со своей стороны подтвердила готовность расширять программы страхования для компаний, работающих в Украине.

"В приоритете работы фонда сейчас проекты в отраслях критического сырья, нефти и газа. Уверена, что вместе мы сможем привлечь инвестиции и новые технологии для эффективной работы фонда", - сказала Свириденко.

Напомним:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

12 мая Зеленский подписал ратификацию соглашения о недрах с США.

4 июня Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.