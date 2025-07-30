На Миколаївщині пошкоджено газопровід через російський обстріл
У прифронтовому Очакові у Миколаївської області під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід.
Про це повідомили у миколаївській філії "Газмережі".
В результаті більше сотні клієнтів залишись без газу.
Працівники миколаївської філії оперативно локалізували аварійну ситуацію та намагаються якомога швидше повернути "блакитне паливо" в оселі містян.
Роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли Російської Федерації.
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