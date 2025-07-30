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На Миколаївщині пошкоджено газопровід через російський обстріл

Віктор Волокіта — 30 липня, 18:35
На Миколаївщині пошкоджено газопровід через російський обстріл

У прифронтовому Очакові у Миколаївської області під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід.

Про це повідомили у миколаївській філії "Газмережі".

В результаті більше сотні клієнтів залишись без газу.

Працівники миколаївської філії оперативно локалізували аварійну ситуацію та намагаються якомога швидше повернути "блакитне паливо" в оселі містян.

Роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли Російської Федерації.

Нагадаємо:

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Миколаїв

На Миколаївщині пошкоджено газопровід через російський обстріл
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