На Миколаївщині пошкоджено газопровід через російський обстріл

У прифронтовому Очакові у Миколаївської області під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід.

Про це повідомили у миколаївській філії "Газмережі".

В результаті більше сотні клієнтів залишись без газу.

Працівники миколаївської філії оперативно локалізували аварійну ситуацію та намагаються якомога швидше повернути "блакитне паливо" в оселі містян.

Роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли Російської Федерації.

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