На Николаевщине поврежден газопровод из-за российского обстрела
В прифронтовом Очакове в Николаевской области во время вражеского обстрела был поврежден газопровод.
Об этом сообщили в николаевском филиале "Газсети".
В результате более сотни клиентов остались без газа.
Работники николаевского филиала оперативно локализовали аварийную ситуацию и пытаются как можно скорее вернуть "голубое топливо" в дома горожан.
Работу осложняют регулярные массированные обстрелы Российской Федерации.
Напомним:
Сумская областная военная администрация прорабатывает с бизнесом вопрос защиты АЗС от российских ударов.