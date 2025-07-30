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На Николаевщине поврежден газопровод из-за российского обстрела

Виктор Волокита — 30 июля, 18:35
На Николаевщине поврежден газопровод из-за российского обстрела

В прифронтовом Очакове в Николаевской области во время вражеского обстрела был поврежден газопровод.

Об этом сообщили в николаевском филиале "Газсети".

В результате более сотни клиентов остались без газа.

Работники николаевского филиала оперативно локализовали аварийную ситуацию и пытаются как можно скорее вернуть "голубое топливо" в дома горожан.

Работу осложняют регулярные массированные обстрелы Российской Федерации.

Напомним:

Сумская областная военная администрация прорабатывает с бизнесом вопрос защиты АЗС от российских ударов.

война Миколаїв

Миколаїв

На Николаевщине поврежден газопровод из-за российского обстрела
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