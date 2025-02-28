Уряд змінив порядок бронювання працівників від мобілізації

Кабінет міністрів 28 лютого вчергове вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних в Україні під час мобілізації та на воєнний час.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни внесені до постанови №76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і передбачають:

врахування у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року;

незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час його бронювання;

зменшення до 5 днів строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ, організацій;

запровадження місячного періоду для критерію щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати працівників під час визначення підприємства, установи, організації критично важливими.

Уряд доручив Пенсійному фонду та Міністерству цифрової трансформації протягом місяця забезпечити електронну взаємодію між реєстром застрахованих осіб та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг для перевірки інформації про заробітну плату військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня.