Правительство изменило порядок бронирования работников от мобилизации

Кабинет министров 28 февраля в очередной раз внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в Украине во время мобилизации и на военное время.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения внесены в постановление №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и предусматривают:

учет в общем количестве военнообязанных, которые будут подлежать бронированию, работников, призванных на военную службу по мобилизации после 18 мая 2024 года;

неприменение к государственным органам требования о 72-часовой проверке сведений о работнике во время его бронирования;

уменьшение до 5 дней срока для аннулирования отсрочки работников предприятий, учреждений, организаций;

введение месячного периода для критерия относительно размера начисленной средней заработной платы работников при определении предприятия, учреждения, организации критически важными.

Правительство поручило Пенсионному фонду и Министерству цифровой трансформации в течение месяца обеспечить электронное взаимодействие между реестром застрахованных лиц и Единым государственным вебпорталом электронных услуг для проверки информации о заработной плате военнообязанных работников.

Напомним:

Кабинет министров продлил действие отсрочек забронированных работников до 31 марта.