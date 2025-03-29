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Україна має підприємців, які виробляють мільйон fpv-дронів на рік – Камишін

Володимир Тунік-Фриз — 29 березня, 16:10
Україна має підприємців, які виробляють мільйон fpv-дронів на рік – Камишін
ЕП

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що українська оборонна промисловість здатна виробляти декілька мільйонів fpv-дронів на рік.

Про це він зазначив в ефірі "Радіо Хартія".

Ексміністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що деякі українські підприємства здатні виробляти понад 100 тисяч дронів на місяць, або більше мільйона на рік.

При цьому в Україні більше 150 підприємств різного масштабу, що виробляють FPV дронів.

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Нагадаємо:

У березні один з найбільших українських виробників FPV-дронів Vyriy Drone презентував першу серійну партію на 100% локалізованих безпілотників.

За два місяці 2025 року Україна витратила 336,6 млрд грн із загального фонду держбюджету на безпеку та оборону.

війна дрони

дрони

Україна має підприємців, які виробляють мільйон fpv-дронів на рік – Камишін
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