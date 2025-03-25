Україна витратила 538 мільярдів за два місяці: скільки пішло на оборону
За два місяці 2025 року Україна витратила 336,6 млрд грн із загального фонду держбюджету на безпеку та оборону.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що це 62,5% усіх бюджетних видатків за цей період, які становили 538,2 млрд грн.
У лютому на оборонні потреби було спрямовано 205,6 млрд грн. Гроші пішли на грошове забезпечення військових, закупівлю техніки, боєприпасів, озброєння, засобів захисту, пального, продовольства та медичне забезпечення.
У Мінфіні наголосили, що безпека й оборона залишаються "абсолютним пріоритетом" і фінансуються виключно коштом внутрішніх доходів та запозичень.
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