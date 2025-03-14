Оборонна компанія виготовила першу тисячу FPV-дронів на 100% з українських компонентів

Один з найбільших українських виробників FPV-дронів Vyriy Drone презентував першу серійну партію на 100% локалізованих безпілотників.

Про це стало відомо ЕП на презентації компанії.

Українські FPV-дрони, оснащені тепловізійною камерою, виготовили на замовлення "Армії дронів". Вартість одного – близько 30 тис грн. Як розповів ЕП представник компанії, у серійному виробництві дрони з українських комплектуючих вдалося здешевити до рівня аналогічних моделей з китайських компонентів.

Частину компонентів компанія виробляє сама, частину – українські підрядники. Так Vyriy Drone вдалося самотужки локалізувати виробництво рам, плат ініціації, польотних контролерів та систем радіоуправління. Водночас відеопередавачі виготовила українська компанія DEC-1, двигуни – ТОВ "Реалголд", а камери – Odd Systems.

Українські двигуни для FPV-дронів Економічна правда

Використання українських комплектуючих для FPV-дронів дозволяє залишати більше грошей всередині країни, краще контролювати якість компонентів, скорочує логістичне плече та робить Україну більш незалежною від постачальників з Китаю.

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