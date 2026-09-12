РФ завдала ракетного удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": двоє загиблих

Унаслідок російського ракетного удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг" загинули двоє працівників підрядних організацій, ще двоє співробітників підприємства дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Атака пошкодила виробничі та допоміжні об'єкти комбінату. Фахівці оцінюють завдану шкоду, а також можливість і строки відновлення.

Після удару підприємство ввело в дію план ліквідації надзвичайної ситуації. На місці працюють пожежники, рятувальники, медики та фахівці з охорони праці.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Пораненим надають допомогу в медичних закладах Кривого Рогу.

Нагадаємо:

16 серпня росіяни вже атакували "АрселорМіттал Кривий Ріг": удар пошкодив об'єкти енергетичного та доменного виробництва і частково зупинив виробничі процеси.

Пізніше у лікарні помер працівник комбінату, тяжко поранений під час тієї атаки. Загалом серпневий удар забрав життя трьох людей, ще 18 працівників і підрядників були поранені.