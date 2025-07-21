Через нестачу фінансування Україна виробляє менше зброї, ніж може — NYT

Україна наростила виробництво зброї, але коштів для подальшого зростання бракує. Київ закликає західні країни фінансувати українське виробництво.

Про це пише The New York Times.

Минулого року приватна компанія "Українська бронетехніка" виготовила вдвічі більше бронетранспортерів і мінометів, ніж у 2022 році. Водночас держава все частіше звертається до партнерів не по зброю, а по гроші на її виробництво. Але, за словами її керівника Владислава Белбаса, цього замало: "Нам потрібно виробляти більше".

За оцінками президента Володимира Зеленського, Україна наразі забезпечує 40% потреб фронту власною зброєю. Дрони, які стали повсюдним інструментом на полі бою, майже повністю виробляються в Україні. Компанії також створюють нові зразки техніки — зокрема легкі баггі, які можуть уникати ударів ворожих дронів, і роботизовані платформи для евакуації чи доставки вантажів.

У 2023 році українські виробники отримали від партнерів понад $500 млн на розробку і виробництво озброєння, але потреби значно більші. За словами Олени Білоусової з Київської школи економіки, промисловий потенціал країни дозволяє виготовляти зброї на $35 млрд щороку, однак наразі виробляється приблизно на $15 млрд. "Вузьке місце — це фінансування", — зазначила експертка.

Тим часом Росія втричі перевищує український оборонний бюджет — щонайменше $150 млрд проти українських $50 млрд. Москва також виготовляє більше боєприпасів за три місяці, ніж НАТО — за рік, заявив генсек Альянсу Марк Рютте.

Щоб посилити виробництво, Київ пропонує союзникам нову модель: Україна — досвід і кадри, партнери — гроші й захищені майданчики. Першою країною, що погодилася, стала Данія. Очікується, що таких проєктів буде більше.

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Нагадаємо:

Кабмін ухвалив рішення об'єднати Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони.

Україна покриває 40% потреб армії завдяки вітчизняній оборонній промисловості і наростила виробництво зброї в рази.