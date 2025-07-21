Из-за недостатка финансирования Украина производит меньше оружия, чем может - NYT

Украина нарастила производство оружия, но средств для дальнейшего роста не хватает. Киев призывает западные страны финансировать украинское производство.

Об этом пишет The New York Times.

В прошлом году частная компания "Украинская бронетехника" изготовила вдвое больше бронетранспортеров и минометов, чем в 2022 году. В то же время государство все чаще обращается к партнерам не за оружием, а за деньгами на его производство. Но, по словам его руководителя Владислава Белбаса, этого мало: "Нам нужно производить больше".

По оценкам президента Владимира Зеленского, Украина сейчас обеспечивает 40% потребностей фронта собственным оружием. Дроны, которые стали повсеместным инструментом на поле боя, почти полностью производятся в Украине. Компании также создают новые образцы техники - в частности легкие багги, которые могут избегать ударов вражеских дронов, и роботизированные платформы для эвакуации или доставки грузов.

В 2023 году украинские производители получили от партнеров более $500 млн на разработку и производство вооружения, но потребности значительно больше. По словам Елены Белоусовой из Киевской школы экономики, промышленный потенциал страны позволяет производить оружия на $35 млрд ежегодно, однако сейчас производится примерно на $15 млрд. "Узкое место - это финансирование", - отметила эксперт.

Между тем Россия втрое превышает украинский оборонный бюджет - минимум $150 млрд против украинских $50 млрд. Москва также производит больше боеприпасов за три месяца, чем НАТО - за год, заявил генсек Альянса Марк Рютте.

Чтобы усилить производство, Киев предлагает союзникам новую модель: Украина - опыт и кадры, партнеры - деньги и защищенные площадки. Первой страной, которая согласилась, стала Дания. Ожидается, что таких проектов будет больше.

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Напомним:

Кабмин принял решение объединить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с Министерством обороны.

Украина покрывает 40% потребностей армии благодаря отечественной оборонной промышленности и нарастила производство оружия в разы.