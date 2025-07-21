Міноборони поглинуло Мінстратегпром — уряд об’єднав два відомства

Кабмін ухвалив рішення об'єднати Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони.

Про це повідомляє Міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, цей крок має створити єдиний простір управління в секторі оборони, а також посилити координацію та взаємодію між усіма учасниками оборонної індустрії.

Всі інституційні функції колишнього Мінстратегпрому інтегрують у структуру Міноборони. Йдеться, зокрема, про залучення інвестицій у сферу оборони, міжнародну співпрацю, а також організацію спільного виробництва озброєння.

В уряді обіцяють у максимально стислі строки завершити всі організаційні процедури, аби оновлена структура запрацювала на повну потужність.

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