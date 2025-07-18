Ворожа атака на Слов'янськ: пошкоджено відділення "Нової пошти"
Вночі 18 липня через ворожу атаку "Шахедами" пошкоджено відділення "Нової пошти" №9 у Слов’янську.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій.
Ніхто з працівників і клієнтів не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли.
Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №1.
На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.
"Нова пошта" вже працює над організацією і відновленням роботи в іншому приміщенні поруч.
"Затримок із доставкою не буде", - запевнили у "Новій пошті".
Нагадаємо:
На початку липня російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" у місті Слов’янськ Донецької області.