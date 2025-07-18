Ворожа атака на Слов'янськ: пошкоджено відділення "Нової пошти"

Вночі 18 липня через ворожу атаку "Шахедами" пошкоджено відділення "Нової пошти" №9 у Слов’янську.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій.

Ніхто з працівників і клієнтів не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли.

Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №1.

На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.

"Нова пошта" вже працює над організацією і відновленням роботи в іншому приміщенні поруч.

"Затримок із доставкою не буде", - запевнили у "Новій пошті".

Нагадаємо:

На початку липня російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" у місті Слов’янськ Донецької області.