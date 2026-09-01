Росіяни обстріляли термінал "Нової пошти" на Одещині

Росіяни знову атакували термінал НП на Одещині

Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини, внаслідок чого постраждав термінал "Нової пошти".

Про це повідомив очільник Одеської обласної держадміністрації Олег Кіпер.

Обійшлося без постраждалих. ДСНС уже ліквідувала пожежу.

Мова про термінал "Нової пошти" в Нерубайському. Він уже ставав ціллю ворожих атак раніше.

Нагадаємо:

31 серпня ворог вже атакував безпілотником інноваційний термінал "Нової пошти" в Одесі.