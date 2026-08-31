Росіяни атакували термінал "Нової пошти" в Одесі

Ворог атакував безпілотником інноваційний термінал Нової пошти в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Обладнання відновленню не підлягає. Постраждалих внаслідок атаки немає.

"Попри атаку Нова пошта продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми. Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У компанії "Нова пошта" заявили, що переходять на децентралізовану модель фулфілменту.

У ніч на 28 серпня російський дрон знищив сортувальне депо "Нової пошти" у Святопетрівському Білогородської громади та пошкодив розташоване поруч виробництво.