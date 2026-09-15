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У Києві ще один ворожий дрон поцілив в АЗС

Артур Крижний — 15 вересня, 09:05
У Києві ще один ворожий дрон поцілив в АЗС
Фото: ДСНС

Українська правда

У Києві у вівторок уже другий російський безпілотник влучив в АЗС, цього разу в Голосіївському районі міста.

Джерело: КМВА

Дослівно: "У Голосіївському районі сталося падіння БпЛА в АЗС. Служби прямують на місце події".

Деталі: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про велике задимлення в Голосіївському районі внаслідок влучання дрона в одну з АЗС.

За словами Кличка, від ранкової атаки на столицю постраждали вже двоє людей. Обох поранених медики госпіталізували.

Що було раніше: 15 вересня у Києві внаслідок ворожої атаки постраждала людина, сталось влучання по АЗС у Дарницькому районі та складських приміщеннях.

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