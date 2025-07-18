Вражеская атака на Славянск: повреждено отделение "Новой почты"

Ночью 18 июля из-за вражеской атаки "Шахедами" повреждено отделение "Новой почты" №9 в Славянске.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

Сейчас отделение работает в ограниченном режиме: только выдача, без доступа клиентов в помещение из-за значительных повреждений конструкций.

Никто из работников и клиентов не пострадал - на момент удара отделение было закрыто. Все посылки уцелели.

Отправления, которые направляются в это отделение, перенаправляются в отделение №1.

На месте продолжается разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению.

"Новая почта" уже работает над организацией и восстановлением работы в другом помещении рядом.

"Задержек с доставкой не будет", - заверили в "Новой почте".

Напомним:

В начале июля российские войска ударили по терминалу "Новой почты" в городе Славянск Донецкой области.