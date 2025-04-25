Міноборони у першому кварталі закупило для військових більше квартир, ніж за увесь 2024 рік

У першому кварталі Міністерство оборони закупило 36 квартир для військовослужбовців. Це більше, ніж за весь попередній рік, коли було придбано 33 квартири.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За їхніми даними, у січні-березні квартир для військових придбали на суму близько 104 млн гривень.

Житло купили на вторинному ринку за результатами проведення відкритого конкурсу. Середня площа кожної квартири становить понад 52 кв.м.

Розподіл квартир відбуватиметься в установленому законом порядку після офіційної передачі об’єктів на баланс Київського квартирно-експлуатаційного управління.

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Нагадаємо:

У Міністерстві фінансів України заявили, що інформація про загрозу виплатам військовослужбовцям не відповідає дійсності.