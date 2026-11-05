Бракований одяг для Нацгвардії на вісім мільйонів: СБУ затримала ділків

СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 мільйонів гривень, та спільно з Військовою контррозвідкою ліквідувала масштабну схему розкрадання оборонних коштів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, а також Офіс генерального прокурора.

"Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Командувача Національної гвардії України ліквідували масштабну схему розкрадання оборонних коштів", – говориться у повідомленні.

За процесуального керівництва ОГП "викрито схему постачання неякісного бойового одягу та надання неправомірної вигоди військовослужбовцю за приховування порушень".

За результатами спільних заходів у Києві затримано двох підприємців, які поставили неякісний формений одяг для підрозділів НГУ на загальну суму понад 8,6 мільйона гривень.

Як з'ясувало розслідування, йдеться про оптову партію бойових сорочок, які не відповідали технічній специфікації товару і були непридатними для виконання службових завдань на передовій.

"Щоб реалізувати оборудку, організатори схеми запропонували хабар посадовцю Центральної бази забезпечення Нацгвардії, який мав "заплющити очі" на поставку бракованого товару", – розповіли у СБУ.

"Але після отримання "пропозиції" військовослужбовець одразу доповів про це своєму керівництву, що дозволило завчасно викрити фігурантів", – зазначено у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини ділків і затримали їх "на гарячому" під час спроби передачі неправомірної вигоди офіцеру.

За матеріалами справи, незаконну діяльність організували колишня засновниця столичного підприємства-виробника військового спорядження і представник цієї компанії.

Встановлено, що у серпні цього року вони уклали договір з Національною гвардією на постачання 10 тисяч бойових сорочок.

Утім, замість виготовлення форменого одягу, відповідно до заявлених стандартів якості, ділки вирішили відвантажити НГУ продукцію, що не відповідає вимогам військового обмундирування.

Крім цього, фігуранти поставили замовникам неповну партію товару.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях затриманих виявлено понад 3,5 млн грн, а також мобільні телефони і документи з доказами злочинів.

Слідчі повідомили ексзасновниці підприємства та його представнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Апеляція залишила без змін запобіжний захід в вигляді тримання під вартою з заставою у 18 мільйонів гривень щодо екскерівника Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана. підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на суму 102 мільйона гривень на виробництві динамічного захисту для танків.