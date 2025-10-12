Російський дрон атакував енергетиків ДТЕК на Київщині: є поранені
Енергетики ДТЕК під час відновлювальних робіт потрапили під обстріл у Бориспільському районі на Київщині.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги, бригада енергетиків потрапила під атаку шахеда", - йдеться в повідомленні ДТЕК.
У компанії розповіли, що травмовані двоє працівників.
"Надаємо їм всю необхідну допомогу з лікуванням та підтримкою", - запевнили в ДТЕК.
Нагадаємо:
Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Київської області.
Росія 8 жовтня атакувала фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.
Того ж дня росіяни атакували інший об'єкт ДТЕК на Донеччині - теплову електростанцію, внаслідок чого було поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджене обладнання.