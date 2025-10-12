Російський дрон атакував енергетиків ДТЕК на Київщині: є поранені

Енергетики ДТЕК під час відновлювальних робіт потрапили під обстріл у Бориспільському районі на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги, бригада енергетиків потрапила під атаку шахеда", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

У компанії розповіли, що травмовані двоє працівників.

"Надаємо їм всю необхідну допомогу з лікуванням та підтримкою", - запевнили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Київської області.

Росія 8 жовтня атакувала фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.

Того ж дня росіяни атакували інший об'єкт ДТЕК на Донеччині - теплову електростанцію, внаслідок чого було поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджене обладнання.