Росія вдруге за добу атакувала енергооб'єкт ДТЕК

Віктор Волокіта — 8 жовтня, 17:41
Росія 8 жовтня атакувала фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За її даними, під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав.

Зазначається, що це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця.

"Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Росіяни 8 жовтня атакували інший об'єкт ДТЕК на Донеччині - теплову електростанцію, внаслідок чого поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджене обладнання.

