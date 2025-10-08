Росія вдруге за добу атакувала енергооб'єкт ДТЕК

Росія 8 жовтня атакувала фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За її даними, під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав.

Зазначається, що це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця.

"Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Росіяни 8 жовтня атакували інший об'єкт ДТЕК на Донеччині - теплову електростанцію, внаслідок чого поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджене обладнання.