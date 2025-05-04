Росія знищила депо та відділення "Нової пошти" в Ізюмі

Російський БПЛА значно пошкодив відділення та депо "Нової пошти" в Ізюмі Харківської області, можливі затримки посилок.

Про це повідомляє пресслужба компанії на своїй сторінці у Telegram.

"Сьогодні вночі російський БпЛА поцілив у відділення і депо Нової пошти в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа", – йдеться у повідомленні.

Нова пошта

Внаслідок пожежі було знищено посилки клієнтів. Компанія обіцяє компенсувати їх вартість.

В момент удару на місці не було людей, тому ніхто не постраждав.

Нова пошта

У "Новій пошті" зазначають, що протягом тижня можливі затримки доставки посилок до Ізюму та суміжних населених пунктів.

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