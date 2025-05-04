Росіяни обстріляли Dream Town

В результаті нічної атаки росіян на столицю, було пошкоджено ТРЦ Dream Town на Оболоні.

Про це йдеться у дописі голови Оболонської в місті Києві державної адміністрації.

Російські дрони атакували Оболонський район Києва, в результаті чого, зокрема, було пошкоджено фасад ТРЦ Dream Berry (фіолетовий Dream Town).

За словами, власника ТРЦ Гаріка Корогодського, постраждалих серед працівників немає. Він зазначив, що 80% бізнесів відновили роботу у ТРЦ.

З фотографіях Національної поліції України видно знищені автомобілі на паркуванні біля ТРЦ та пошкоджений фасад самої будівлі.

У самому Dream Town зазначили, що ТРЦ продовжить роботу, але відкритими будуть тільки декілька магазинів.

Сьогодні в Dream Berry працюють магазини Сільпо, COMFY, JYSK, Фокстрот та Sport Life. Про відновлення роботи інших магазинів та закладів ми повідомимо окремо", – йдеться у повідомленні.

Водночас Dream Yellow працює у звичайному режимі.

Нагадаємо:

У Києві внаслідок падіння уламків ворожих дронів сталися пожежі, постраждали двоє дітей і троє жінок.