Россия уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Изюме
Нова пошта
Российский БПЛА значительно повредил отделение и депо "Новой почты" в Изюме Харьковской области, возможны задержки посылок.
Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Telegram.
"Сегодня ночью российский БПЛА попал в отделение и депо Новой почты в Изюме на Харьковщине. В результате попадания возник масштабный пожар", - говорится в сообщении.
В результате пожара были уничтожены посылки клиентов. Компания обещает компенсировать их стоимость.
В момент удара на месте не было людей, поэтому никто не пострадал.
В "Новой почте" отмечают, что в течение недели возможны задержки доставки посылок в Изюм и смежные населенные пункты.
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