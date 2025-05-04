Россия уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Изюме

Российский БПЛА значительно повредил отделение и депо "Новой почты" в Изюме Харьковской области, возможны задержки посылок.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Telegram.

"Сегодня ночью российский БПЛА попал в отделение и депо Новой почты в Изюме на Харьковщине. В результате попадания возник масштабный пожар", - говорится в сообщении.

Нова пошта

В результате пожара были уничтожены посылки клиентов. Компания обещает компенсировать их стоимость.

В момент удара на месте не было людей, поэтому никто не пострадал.

Нова пошта

В "Новой почте" отмечают, что в течение недели возможны задержки доставки посылок в Изюм и смежные населенные пункты.

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