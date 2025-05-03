Росіяни обстріляли будівлю податкової на Харківщині
Руслан Кравченко
Внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено будівлю Державної податкової служби у Харківській області.
Про це повідомляє голова ДПСУ Руслан Кравченко.
Постраждало приміщення Купʼянської ДПІ, розташоване в одному із селищ Купʼянського району. У будівлі вибито вікна, двері, посічено фасад.
Жертв серед працівників немає.
"Вже працюємо над ліквідацією наслідків та оперативним відновленням роботи інспекції.", – йдеться у повідомленні Кравченка.
Нагадаємо:
Двоє посадовців податкової служби з Дніпропетровщини та Полтавщини, які передавали інформацію ДПС, отримали повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.