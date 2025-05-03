Росіяни обстріляли будівлю податкової на Харківщині

Внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено будівлю Державної податкової служби у Харківській області.

Про це повідомляє голова ДПСУ Руслан Кравченко.

Постраждало приміщення Купʼянської ДПІ, розташоване в одному із селищ Купʼянського району. У будівлі вибито вікна, двері, посічено фасад.

Руслан Кравченко

Жертв серед працівників немає.

Руслан Кравченко

"Вже працюємо над ліквідацією наслідків та оперативним відновленням роботи інспекції.", – йдеться у повідомленні Кравченка.

Руслан Кравченко

Нагадаємо:

Двоє посадовців податкової служби з Дніпропетровщини та Полтавщини, які передавали інформацію ДПС, отримали повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.