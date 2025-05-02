"Зливали" інформацію ДПС Telegram-каналу: двоє податківців отримали підозри

Двоє посадовців податкової служби з Дніпропетровщини та Полтавщини, які передавали інформацію ДПС, отримали повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, протягом 2024 року посадовці копіювали інформацію із Єдиного реєстру податкових накладних про платників податків. Далі вони розкрива її стороннім особам, зокрема адміністратору одного з Telegram-каналів, який її збував.

"Злита" інформація містила дані про фінансову діяльність компаній, ціни на товари, контрагентів.

"Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні", – додав Кравченко.

Читайте також: "Ми доберемося до тих, хто не платить". Голова ДПС про "скрутки", Гетманцева та моделей OnlyFans

Нагадаємо:

Понад 1000 українських підприємств у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.