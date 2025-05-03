Россияне обстреляли здание налоговой на Харьковщине
Руслан Кравченко
В результате атаки российских оккупантов повреждено здание Государственной налоговой службы в Харьковской области.
Об этом сообщает председатель ГНСУ Руслан Кравченко.
Пострадало помещение Купянской ГНИ, расположенное в одном из поселков Купянского района. В здании выбиты окна, двери, посечен фасад.
Жертв среди сотрудников нет.
"Уже работаем над ликвидацией последствий и оперативным восстановлением работы инспекции", - говорится в сообщении Кравченко.
Напомним:
Двое должностных лиц налоговой службы с Днепропетровщины и Полтавщины, которые передавали информацию ГНС, получили сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.