Россияне обстреляли здание налоговой на Харьковщине

В результате атаки российских оккупантов повреждено здание Государственной налоговой службы в Харьковской области.

Об этом сообщает председатель ГНСУ Руслан Кравченко.

Пострадало помещение Купянской ГНИ, расположенное в одном из поселков Купянского района. В здании выбиты окна, двери, посечен фасад.

Руслан Кравченко

Жертв среди сотрудников нет.

Руслан Кравченко

"Уже работаем над ликвидацией последствий и оперативным восстановлением работы инспекции", - говорится в сообщении Кравченко.

Руслан Кравченко

Напомним:

Двое должностных лиц налоговой службы с Днепропетровщины и Полтавщины, которые передавали информацию ГНС, получили сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.