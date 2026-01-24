Росіяни атакували кондитерську фабрику Roshen в Києві: є загибла і поранені

Росіяни вранці 24 січня влучили у кондитерську фабрики Roshen у Голосіївському районі Києва, в результаті чого одна жінка загинула і двоє людей постраждали.

Про це повідомляється в телеграм-каналах ДСНС, а також Київської міської прокуратури, без уточнення, про яку саме фабрику йдеться.

"У Голосіївському районі внаслідок обстрілу руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Одна людина загинула та ще двоє отримали травми", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар у себе у Фейсбук написала, що від прямого удару дрона "Шахед" на фабриці Рошен загинула жінка.

"Вона працювала у виробничому цеху… Цех теж має серйозні руйнування", - написала вона у Facebook.

Згодом власник фабрики Roshen Петро Порошенко повідомив, що вона унаслідок нічної атаки серйозно постраждала. "Нелюди вдарили в одну точку двічі. Внаслідок атаки загинула працівниця підприємства, багато потерпілих, серед них двоє тяжких", - написав він у Facebook.

Нагадаємо:

В Україні внаслідок нового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.

У Києві внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення.