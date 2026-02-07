Логістичний центр "Рошен" в Яготині зруйнований майже повністю

Логістичний центр "Рошен" в Яготині на Київщині, найбільший склад компанії із готовою продукцією, майже повністю зруйнований.

Про це повідомляють у компанії "Рошен".

"Найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований", – говориться у повідомленні.

"Наша команда змогла видихнути лише під ранок — коли стало зрозуміло, що під час чергової атаки на логістичний центр усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути", – розповіли у компанії.

"Рошен" подякував пожежникам, всій команді ДСНС, які працюють для подолання наслідків та всім українцям за підтримку.

"Зараз переходимо на цілодобовий режим роботи. Попри всі збитки ми ухвалили принципове рішення: ціни на нашу продукцію не зростатимуть. Вони залишаться стабільними і доступними", – запевнили у компанії.

Нагадаємо:

У Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".

Вранці 24 січня росіяни влучили у кондитерську фабрики Roshen у Голосіївському районі Києва, в результаті чого одна жінка загинула і двоє людей постраждали.