На Київщині після атаки РФ горять склади "Рошен"

Андрій Муравський — 7 лютого, 10:07
На Київщині після атаки РФ горять склади Рошен

7-го лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні, у Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".

Про це пише УП.

У Київській області усю ніч 7 лютого палають склади "Рошен" після російської атаки.

У ДСНС повідомили, що унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу.

У соцмережах повідомляли, що йдеться про "Рошен". Нардеп партії "ЄС" Олексій Гончаренко також підтвердив цю інформацію.

У Яготині знаходиться логістичний центр компанії.

7 лютого російські окупаційні війська завдали комбінованого масованого удару по Україні. Зокрема, під обстрілом опинилися Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська області.

Нагадаємо:

Вранці 24 січня росіяни влучили у кондитерську фабрики Roshen у Голосіївському районі Києва, в результаті чого одна жінка загинула і двоє людей постраждали.

війна Рошен

Рошен

