На Київщині після атаки РФ горять склади "Рошен"
7-го лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні, у Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".
Про це пише УП.
У Київській області усю ніч 7 лютого палають склади "Рошен" після російської атаки.
У ДСНС повідомили, що унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу.
У соцмережах повідомляли, що йдеться про "Рошен". Нардеп партії "ЄС" Олексій Гончаренко також підтвердив цю інформацію.
У Яготині знаходиться логістичний центр компанії.
7 лютого російські окупаційні війська завдали комбінованого масованого удару по Україні. Зокрема, під обстрілом опинилися Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська області.
Нагадаємо:
Вранці 24 січня росіяни влучили у кондитерську фабрики Roshen у Голосіївському районі Києва, в результаті чого одна жінка загинула і двоє людей постраждали.