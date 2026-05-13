Кондитерський ринок: аналітики з’ясували, хто "знімає вершки"

За даними VKURSI Market BI, сервісу аналізу ринків на основі даних з держреєстрів, сукупний дохід галузі виробництва кондитерських виробів у 2025 році склав 75,2 млрд грн. У 2021 році цей показник становив 35,5 млрд грн.

Тож аналітики фіксують зростання більш ніж у два рази за п'ять років, в середньому на близько 20% щороку.

Прибуток галузі зростав ще активніше. У 2021 році він становив 3,1 млрд грн, а у 2025-му — вже 8,6 млрд грн, що означає приріст майже втричі за п'ять років.

До десятки найбільших виробників кондитерських виробів у 2025 році увійшли ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" (Roshen), яка отримала 7,9 млрд грн прибутку, ТОВ "АВК Конфекшінері" (АВК) з приьтком 178,9 млн грн та ПП "Укркорн" ("Їж Наше", "Хрустішка", "Tucha"), яка отримала 61,6 млн грн прибутку, та інші.

"Понад 90% прибутку галузі формує бізнес Петра Порошенка через дві свої структури — кондитерську корпорацію та Вінницьку фабрику, сукупно — 7,95 млрд грн", – говориться у публікації.

У січні 2026 року "Кондитерська корпорація "Рошен" отримала ліцензію на дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання. Тобто, підприємство має право приймати, зберігати та обліковувати іноземні товари, які перетнули кордон, але ще не пройшли розмитнення.

"Тепер компанія може зберігати товар на власному складі до 90 днів без сплати мита — фактично це відстрочка платежів. Додатково — економія на логістиці", – зазначають аналітики.

Найбільшу кількість перемог тендерів у 2025 році зафіксовано у дніпровської компанії "Майстерня солодких подарунків" (MSP), яка спеціалізується на брендованих корпоративних подарунках — 76 тендерів на загальну суму 22 млн грн.

Серед найбільших контрактів — постачання дитячих новорічних подарунків для УМПСД Бахмутської міської ради на 1,6 млн грн, солодких новорічних подарунків для Софіївсько-Борщагівського ліцею на 989 тис. грн, а також постачання какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів для УСП Бучанської міської ради на 845 тис. грн.

У 2025 році компанія отримала 28 млн грн доходу та 255 тис. прибутку, а власником є В'ячеслав Підгорний.

У той же час VKURSI звертає увагу, що світовий ринок какао у 2023–2025 роках пережив цінове потрясіння через неврожаї в Африці, які разом забезпечують близько 60% світового виробництва какао-бобів.

У грудні 2024 року ціна какао-бобів сягнула максимуму — майже 12 тисяч доларів за тонну, що на 185% більше порівняно з початком того ж року.

"Україна повністю залежить від імпорту какао-сировини, тому вітчизняні виробники відчувають здорожчання", – говориться у публікації.

Середня вартість імпортованих в Україну виробів з какао у січні–вересні 2025 року зросла до 9 457 доларів за тонну — на 51% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У серпні 2025 року повідомлялося, що ф'ючерси на какао різко зросли через погіршення прогнозів врожаю у провідному регіоні виробництва — Західній Африці.

На початку жовтня ціни на какао впали до мінімуму за останні 20 місяців. Згодом повідомлялося, що світові ціни на какао знижуються через очікування глобального профіциту на тлі сприятливих врожаїв у Західній Африці.

7-го лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні, у Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".

Як повідомлялося, логістичний центр "Рошен" в Яготині на Київщині, найбільший склад компанії із готовою продукцією, був майже повністю зруйнований внаслідок російської атаки.

Раніше також повідомлялося, що неподалік Збаража, що на Тернопільщині, зводять новий завод з виготовлення вафельних напівфабрикатів.