Прокуратура не змогла відібрати у підприємця землю "Лісів України"

Прокуратура не змогла повернути філії "Рокитнівське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" земельну ділянку площею 0,5 га, яка перебуває у користуванні ФОП Василь Петрівський.

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 19 січня.

У 2015 році голова Рівненської облдержадміністрації виділив ФОПу Василю Петрівському у довгострокове тимчасове користування ділянку на території держпідприємства "Рокитнівське лісове господарство" Масевицького лісництва площею 0,5 гектара для використання в культурно-оздоровчих та рекреаційних цілях на 15 років.

Згідно з договором, підприємець на ділянці мав право зводити тимчасові будівлі, споруди, паркани та інші споруди лінійного типу, необхідні для ведення господарської діяльності; отримувати доходи від рекреаційних послуг.

За даними прокуратури, з 2015 року земельна ділянка у цих цілях не використовувалася і кошти за її користування ДП "Рокитнівське лісове господарство" не отримувало. Тому правоохоронці вважають, що договір, укладений між ОДА та ФОП, необхідно розірвати, а ділянку повернути "Лісам України".

Водночас, як встановив суд, "Рокитнівське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" приймає участь у справі в якості третьої особи, і не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача. А скільки сторона спірного договору не залучена до справи в якості позивача чи відповідача, то позов прокуратури не може бути задоволений судом.

У суді прокуратуру представляла Биховцова О.А., суддя - Ващенко Т.М.

Нагадаємо:

ДБР повідомило про підозру виконавчому директору держпідприємства "Ліси України" та двом директорам департаментів цього ж підприємства, які закупили мобільні телефони за завищеними цінами.