Прокуратура не смогла отсудить земли Минобороны на Львовщине

Хозяйственный суд города Киева полностью отказал в иске специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, которая хотела отсудить земли Министерства обороны во Львовской области.

Об этом свидетельствует решение суда от 24 февраля.

В 2023 году Львовская областная государственная администрация утвердила техническую документацию по землям площадью 293 га в пределах Давыдовского сельского совета Львовского района Львовской области. Право постоянного пользования - за ГП "Леса Украины".

Как отмечает прокуратура, в результате таких действий к земельному участку с кадастровым номером 4623681200:08:000:0437 были включены земли обороны военного городка площадью 3,3 га, в результате чего произошло противоправное вмешательство и нарушение права государства на свободное пользование землями.

В то же время, в ГП "Леса Украины" считают, что спорный земельный участок, начиная с 1939 года, относился к землям гослесфонда Винниковского лесничества, в советские времена земли гослесфонда в отдельных случаях отводились под военные части без изъятия у постоянных пользователей, что имело стратегическое маскировочное значение.

А в 2023 году инвентаризация земель государственного лесного фонда Винниковского лесничества в пределах Давыдовского сельского совета завершена, земельным участкам присвоены соответствующие кадастровые номера. Поэтому требования прокуратуры безосновательны.

Суд пришел к выводу о правомерности отвода земли в постоянное пользование ГП "Леса Украины".

В судебном заседании прокуратуру представлял Гаврилов Ю.А., судья - Т.П. Капцова.

Напомним:

Прокуратура не смогла вернуть филиалу "Рокитновское лесное хозяйство" государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" земельный участок площадью 0,5 га, который находится в пользовании ФЛП Василий Петровский.