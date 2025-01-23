Оборонные компании ищут ІТ-специалистов. Кого именно и на какие условия?

За специалистов в области технологий разворачивается серьезная борьба. Miltech-компании, которые во время войны получили колоссальные финансовые ресурсы, ищут ИТ-специалистов и готовы платить рыночные зарплаты. Правда, с определенными нюансами.

Хотя война приносит разрушения, слезы и боль, однако она создает возможности, которые в мирное время казались невозможными. Так, например, в Украине сформировалась новая отрасль оборонных технологий..

Десятки энтузиастов, которые в 2022 году создавали первые продукты в единичных экземплярах, за два года выросли до масштабов полноценных компаний и стали новыми игроками на рынке талантов, нанимая лучших из лучших.

Рынок труда в украинском IT сейчас переживает не лучшие времена. Из-за сокращения количества новых проектов найти работу стало значительно сложнее. В то же время miltech-компании демонстрируют противоположную динамику: количество вакансий в этой области растет с каждым месяцем.

Инженеры, разработчики, конструкторы все чаще обращают взор на miltech. Хотя попасть в такие компании не просто: часто кандидатам практически ничего о них не известно до подписания договора, а требования к ним выходят за рамки того, к чему привыкли айтишники.

Новая отрасль уже испытывает значительную нехватку кадров, особенно инженеров, умеющих работать с "железом". Таких специалистов в Украине единицы, и за них компании готовы вести настоящую войну, переманивая их друг у друга.

В 2024 году miltech-рынок уверенно заявил о себе. Новый для Украины тип технологического бизнеса начал конкурировать за кадры, доказывая, что оборонные технологии становятся неотъемлемой частью будущего экономики и рынка труда.

Отрасль, растущая бешеными темпами

Зарождение defence-индустрии в Украине в значительной степени начиналось как частные инициативы, где конечными пользователями часто становились родственники или друзья разработчиков, которые находятся в армии. Желание помочь знаниями и экспертизой толкало айтишников создавать собственные проекты и стартапы. Однако бесконечный поток запросов и потребностей невозможно было удовлетворять силами небольших групп инженеров.

За почти три года большой войны большинство таких инициатив трансформировались в полноценный бизнес. Компании получают крупные государственные контракты и привлекают инвестиции, а в Украине сформировались целые рынки - от производства беспилотников (БпЛА) до систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и наземных роботизированных комплексов (НРК).

Для понимания масштаба, только в 2024 году производственные мощности украинских компаний достигли 4 млн дронов различных типов, заявил президент Владимир Зеленский. Это стало возможным благодаря "квантовому скачку" государства от восприятия DJI Mavic как "весельного дрона" до ежемесячного распределения 2,5 млрд грн между бригадами ВСУ для закупки беспилотников.

Например, Госспецсвязи, который с 2022 года получил возможность закупать беспилотники по упрощенной процедуре, в последующие годы оперировал бюджетами закупок в размере около 45 млрд грн только на закупку БпЛА.

Чтобы упорядочить хаотичные инициативы в сфере обороны, в апреле 2023 года создали платформу Brave1. Она стала площадкой для сотрудничества miltech компаний, государства и военных. По состоянию на сейчас в кластере зарегистрировано более 3300 разработок от более чем 1500 производителей. Это преимущественно БпЛА (850+ разработок), НРК (300+) и средства РЭБ (240).

Более 400 из них получили грантовую поддержку от государства. В бюджете на 2025 год предусмотрено почти 3 млрд грн на гранты через Brave1 - вдвое больше, чем в 2024 году.

Кроме государственного финансирования и волонтерских взносов, украинский miltech начал привлекать внимание венчурного рынка. Хотя масштабы финансирования еще далеки от американских, динамика показывает значительный прогресс. По данным KSE Institute и Brave1, в 2023 году украинские оборонные стартапы привлекли до 5 млн долл. инвестиций, а в 2024 году эта сумма могла вырасти до 50 млн долл.

Начиная с 2023 года количество вакансий среди украинских miltech-компаний постоянно растет. Согласно данным DOU, в 2024 году оно увеличилось на 56%.

"Сейчас на DOU размещено 270 вакансий от более 40 оборонных компаний. Из интересного - мы видим, как defence-tech начинает активно искать HR-ов, рекрутеров, пиарщиков, проджект-менеджеров и тому подобное. Индустрия развивается, процессы налаживаются", - отмечает операционный директор DOU Владислава Зацаринная.

Активный рост количества вакансий в украинской defence-индустрии пришелся на конец лета 2023 года, говорит Маричка Чабан, руководитель рекрутинга в Everstar - компании, специализирующейся на найме для miltech-сферы. Именно тогда многие команды определились со своим направлением работы, что создало спрос на конкретных специалистов.

Нужны все и даже немного больше

В целом поиск кандидатов в miltech-компаниях можно разделить на три основных направления: команда разработки, производство и офисные позиции.

"Команда hardware-разработки, например, в сферах РЭБ или БпЛА, обычно состоит из hardware-инженеров, электронных инженеров, конструкторов деталей из пластика и металла, а также антенных и радиочастотных специалистов", - рассказывает Чабан.

В Everstar отмечают, что ранее узкопрофильные специалисты в основном работали на международные компании, поэтому спрос на них сейчас чрезвычайно высок. В состав команд разработки также входят software-инженеры, которые занимаются embedded-системами, обработкой данных и искусственным интеллектом.

Стоит отметить, что на вакансии по направлению software откликается гораздо больше кандидатов, чем на нишевые специальности. Например, найти Python-инженера со знаниями в сфере ИИ значительно проще, поскольку таких специалистов в IT-сфере достаточно.

Иногда бывают случаи, когда менеджеры software-проектов меняют направление и переходят к работе с "железом". "Было несколько успешных кейсов, когда проектные менеджеры из IT-компаний переходили к работе над hardware-продуктами. Для них это было сложнее, чем для специалистов с соответствующим опытом, но такие переходы завершались успешно как в процессе найма, так и в дальнейшей эффективной работе этих специалистов", - добавляет Чабан.

Что касается нетехнических специалистов, ключевыми являются те, кто обеспечивает стабильную операционную работу компании и реализацию стратегических проектов. "Среди офисных позиций в miltech-секторе наибольшим спросом пользуются менеджеры по продажам, проектные менеджеры, специалисты по закупкам, специалисты по поддержке клиентов и даже бухгалтеры", - отмечает рекрутер компании TAF Drones Анна Желяскова.

TAF Drones на сегодня является одним из крупнейших частных производителей FPV-дронов. В сентябре 2024 года компания достигла показателя в 40 тыс беспилотников в месяц. А в 2025 году планирует сделать ставку на более технологичные решения, среди которых - разработка системы с FPV и разведывательного дрона, а также создание собственного программного обеспечения для удаленного контроля.

В конце концов переход к инновационным решениям требует значительных инвестиций в исследования и разработки (R&D). Это, в свою очередь, побуждает компании привлекать высококвалифицированных специалистов, а также создавать инфраструктуру для внедрения инноваций. В miltech-секторе инвестиции в R&D являются критически важными для создания конкурентоспособных продуктов.

Дефицит кадров, никакого ремоута и собеседования вслепую

Рынок талантов в сфере украинских miltech-компаний сегодня напоминает ИТ-индустрию 2021 года. Из-за острой нехватки специалистов в определенных направлениях компании готовы предлагать более высокие зарплаты или даже переманивать специалистов у конкурентов.

Основная причина дефицита кадров - специфика miltech-компаний, большинство из которых ориентированы на hardware. Исторически в Украине IT-компании, работающие с "железом", никогда не занимали лидерских позиций, а рынок таких специалистов фактически не сформировался. Даже несмотря на большое количество айтишников, не все они могут работать в сфере оборонных технологий.

"В miltech айтишники взаимодействуют не только с кодом, но и с физическими устройствами. Часто приходится создавать платы с нуля и интегрировать их в устройство так, чтобы обеспечить корректное взаимодействие всех компонентов. Условный Java-разработчик в этом не поможет. Инженеры, которые разрабатывают радиотехнические устройства с нуля, - это редкие специалисты, и привлекать их значительно сложнее, чем обычных программистов", - объясняет CEO и основатель IT-рекрутинговой компании ITExpert Стас Шахов.

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Кроме того, и сами компании имеют ряд требований к кандидатам, которые часто усложняют процесс найма. Одним из главных является обязательная работа в Украине и в офисе.

"До войны многие специалисты выехали за границу, и только часть вернулась. Привлекать таких специалистов в miltech сложно из-за рисков безопасности: компании не могут нанимать работников, находящихся за пределами страны, а кандидаты проходят тщательную проверку, включая полиграф, что ограничивает доступный кадровый резерв", - говорит HR-менеджер компании TAF Drones Светлана Шагакова.

Впрочем, даже те, кто ищет работу в miltech, не всегда готовы работать в офисе. По словам собеседников ЭП среди компаний и рекрутинговых агентств, часто причиной отказа кандидатов является тот факт, что работа из дома вообще не предусмотрена. Шахов из ITExpert объясняет, что для большинства IT-специалистов офис - это анахронизм, а для miltech это объективная необходимость из-за работы с физическими устройствами. Это значительно сужает пул кандидатов.

Также работа в технологических оборонных компаниях во время войны требует специфических навыков. "Кандидаты должны понимать специфику военных задач, например, как обрабатывать данные с дронов или сенсорных систем, знать, чем отличаются различные типы беспилотников. Это важно независимо от того, работает ли человек инженером или аналитиком", - отмечает руководитель по рекрутингу компании YouScan Дана Кондревич.

Еще одной сложностью является вопрос безопасности и ограниченной информации. Часто айтишники в процессе найма вообще ничего не знают о компании, а детали узнают лишь на финальном этапе перед подписанием контракта. По словам Кондревич бывают случаи, когда рекрутер даже не может назвать сферу, в которой предлагается работа. Это, очевидно, значительно усложняет процесс найма.

В завершение, специалистам, которые планируют перейти в miltech-компании, стоит быть готовыми к тому, что привычных для IT-сферы бенефитов может не быть. Более того, внутренние процессы в таких командах часто кардинально отличаются от тех, к которым привыкли айтишники.

"Даже IT-компании оборонной сферы обычно не имеют ресурсов, чтобы сравниться с другими бизнесами в вопросах коммуникации или дополнительных преимуществ. Они могут казаться более строгими и вряд ли будут предлагать 4-дневную рабочую неделю, саббатикалы (длительный отпуск) или смузи во время перерывов", - добавляет Шахов.

Зарплаты и перспективы

Из-за вопросов безопасности комплексно исследовать уровень зарплат в miltech сложно, ведь открытой информации почти нет. Однако компании и рекрутинговые агентства уверяют, что для большинства вакансий предлагаются рыночные вознаграждения, сопоставимые с ИТ-сектором.

По данным IT Research Ukraine 2024, медианная зарплата ИТ-специалиста в Украине в 2024 году составляла 2590 долл. В то же время уровень оплаты в miltech, как и в ИТ, зависит от специализации: технические и нетехнические роли имеют разную стоимость на рынке.

"Miltech-сектор сейчас находится на пике развития, что делает его привлекательным для специалистов из разных сфер. В частности, наблюдается тенденция к увеличению переходов из IT в miltech из-за желания специалистов работать в высокотехнологичных компаниях, которые влияют на будущее оборонной сферы", - отмечают в TAF Drones.

Кроме обычного финансового вознаграждения, для части специалистов дополнительной мотивацией попасть в miltech-компанию является возможность получить бронирование. "Большая часть кандидатов рассматривает работу в miltech только как способ получить бронирование от мобилизации. Хотя это не является критически негативным фактором, он не всегда соответствует целям компании," - рассказывает Шагакова из TAF Drones.

В целом найм в miltech начинает все больше напоминать времена активного расцвета украинского ИТ, когда дефицит кадров толкал компании к нестандартным решениям, среди которых и сотрудничество с университетами.

"Мы уже общаемся с компаниями относительно того, что в ближайшем будущем специалистов в некоторых сферах может просто не хватить. Поэтому уже сейчас важно начать сотрудничество с университетами. Быстрых результатов это не принесет, но в долгосрочной перспективе точно окажет положительное влияние", - отмечает главный бренд-менеджер Everstar Марьяна Андрусяк.

В 2025 году ожидается дальнейший рост количества вакансий в miltech-секторе, поскольку отрасль продолжает активно развиваться, отвечая на вызовы войны. По прогнозам Кондревич из YouScan, помимо уже сформированных крупных компаний, будет расти также количество стартапов в оборонной сфере.

Среди наиболее востребованных специалистов будут hardware-инженеры, специалисты по кибербезопасности и аналитики. В то же время не потеряют актуальности вакансии в software-направлении и для офисного персонала.