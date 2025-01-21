Бригади ЗСУ щомісяця отримуватимуть 2,5 мільярди на закупівлю дронів

Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті.

Це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України", – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

У повідомленні зазначається, що у грудні 2024 року Міноборони передало 2,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.

Це дозволило швидко забезпечити потреби бригад та посилити диверсифікацію централізованого управління.

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Нагадаємо:

Ключовий компонент для виробництва дронів на оптоволокні подешевшав у кілька разів і став більш доступним для оборонних компаній.

Українські оборонні компанії готуються запустити масове виробництво дронів на оптоволокні, які невразливі до засобів радіоелектронної боротьби.