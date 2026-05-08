Фіктивна робота у "критичній" компанії: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації

У Києві група осіб організувала схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на підприємстві критичної інфраструктури ТОВ "Компанія Вега КМ". Схема полягала в тому, щоб за гроші надавати відстрочки від мобілізації, бронюючи від призову під час мобілізації.

Про це свідчить вирок Дарницького району суду Києва від 20 квітня, згідно з яким один з учасників групи, Ігор Симоненко, визнав свою вину та отримав 5 років умовно з випробувальним іспитовим строком на 2 роки.

Група почала діяти у 2024 році. До неї увійшли Симоненко, ще одна людина та засновник ТОВ "Компанія Вега КМ".

Перші двоє знаходили військовозобов`язаних, які бажали ухилитись від мобілізації, і погоджувалися, щоб їх за гроші фіктивного забронювали на підприємстві.

Вони обговорювали умови такого бронювання та порядок оплати, а також отримували від військовозобов'язаних необхідні документи. Сума такої "послуги" коштувала 4 тис. доларів і вище, які розподілялися між учасниками групи.

Надалі засновник ТОВ "Компанія Вега КМ" забезпечував оформлення документів, у тому числі з використанням електронного цифрового підпису директора підприємства, і в результаті військовозобов'язаних фіктивно працевлаштовували з їх подальшим бронюванням.

Такі "працівники" отримували посади, наприклад штукатур, вони на роботі не працювали, водночас отримували зарплати. Відстрочки видавалися до кінця 2025 року.

Згідно з судовим рішенням, у схему з фіктивним працевлаштуванням задля відстрочки від мобілізації та бронювання також було залучене ТОВ "Спец Буд Девелопмент", власником якого є Ігор Симоненко.

Щодо засновника ТОВ "Компанія Вега КМ" та ще одного учасника групи, то досудові розслідування стосовно них здійснюються в інших кримінальних провадженнях.

Згідно з даними YouControl, засновником ТОВ "Компанія Вега КМ" з 2023 по 2026 роки був Максим Попеску.

Основний вид діяльності обох підприємств - "Будівництво житлових і нежитлових будівель".

Нагадаємо:

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що однією із причин дефіциту кадрів на державній службі є те, що не всіх можна забронювати через квоту в 50%.