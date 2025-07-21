Минобороны поглотило Минстратегпром - правительство объединило два ведомства

Кабмин принял решение объединить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с Министерством обороны.

Об этом сообщает Министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, этот шаг должен создать единое пространство управления в секторе обороны, а также усилить координацию и взаимодействие между всеми участниками оборонной индустрии.

Все институциональные функции бывшего Минстратегпрома интегрируют в структуру Минобороны. Речь идет, в частности, о привлечении инвестиций в сферу обороны, международном сотрудничестве, а также организации совместного производства вооружения.

В правительстве обещают в максимально сжатые сроки завершить все организационные процедуры, чтобы обновленная структура заработала на полную мощность.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.

Верховная Рада назначила Дениса Улютина новым министром социальной политики, семьи и единства, до этого он был первым заместителем министра финансов Сергея Марченко.

Верховная Рада Украины утвердила Алексея Соболева на должности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, ранее он был первым заместителем главы Минэкономики Свириденко.